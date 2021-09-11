4 أفلام الأقرب لحصد جائزة «الأسد الذهبي» في مهرجان فينيسيا السينمائي

بعد 11 يومًا كاملة من العروض والفعاليات السينمائية، يُسدل الستار الليلة على الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي تشهد تكريم الأفلام الأفضل بجائزة «الأسد الذهبي»، والتي ستعلن عنها لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو.

وتنافس على مدار الأيام الماضية 21 فيلمًا في المسابقة الرسمية، وذلك إضافة إلى المسابقات الموازية منها «آفاق»، التي يتنافس فيها فيلم «أميرة» للمخرج المصري محمد دياب مع 18 فيلمًا أخرى.

ورغم صعوبة توقع الأفلام التي ستحصد الجوائز هذا العام، إلا أن النقاد تحدثوا عن الأفلام الأبرز التي من المتوقع وجودها داخل قوائم الجوائز، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي»، وتشمل:

1- «Madres Paralelas»:

فيلم افتتاح المهرجان وحظي بإشادات نقدية كبيرة، وضجت القاعة بالتصفيق لمدة قاربت 5 دقائق بعد عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة ومراهقة تتصادفان في غرفة مستشفى حيث ستلدان، خاصة مع تشابه ظروفهما، فكلتاهما عزباء وحملت بالصدفة، ولكن «جانيس» في منتصف العمر سعيدة وغير نادمة على حملها، بينما «آنا» مراهقة، خائفة ومصدومة.

والفيلم من بطولة النجمة العالمية بينيلوبي كروز، في التعاون السابع مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار.

2- «The Hand of God»:

من الأفلام التي جاءت على قوائم النقاد باعتبارها الأقرب إلى جوائز المهرجان العريق. والفيلم الإيطالي تأليف وإخراج وإنتاج باولو سورينتينو، وبطولة النجوم فيليبو سكوتي، توني سيرفيلو، تيريزا سابونانجيلو.

وتدور أحداث الفيلم حول المراهق فابييتو شيسا البالغ من العمر 17 عامًا في الثمانينيات من القرن الماضي، والذي يكافح للعثور على مكانه في الحياة، ثم يأتي بعد ذلك حدثان يغيران كل شيء، أحدهما وصول أسطورة كرة القدم مارادونا إلى مدينة نابولي الإيطالية.

ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات بشكل محدود في 4 نوفمبر المقبل، قبل عرض على منصة «نتفليكس» في 15 ديسمبر المقبل.

3- «The Power of the Dog»:

فيلم من كتابة وإخراج جين كامبيون، ومأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب توماس سافاج، من بطولة بيندكت كامبرباتش، كيرستين دانست، وجيسي بليمنز.

ومن المقرر إطلاقه في إصدار محدود في دور العرض السينمائي 17 نوفمبر 2021، قبل البث على شبكة «نتفليكس» في 1 ديسمبر.

وتدور أحداث الفيلم الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جمهور «فينيسيا» السينمائي، حول شقيقين لديهما مزرعة كبيرة في مونتانا، ولكن تتوتر العلاقة عندما يجلب أحدهما إلى المنزل زوجته الجديدة وابنها.

4- «Spencer»:

يُعد من الأفلام الأبرز هذا العام، وحظي برود فعل إيجابية وإشادات نقدية بعد عرضه العالمي الأول في المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في 3 أيام من حياة الأميرة الراحلة ديانا، وهي الفترة التي طلبت فيها الطلاق من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز خلال عطلة عيد الميلاد عام 1991، في مقر الإقامة الشتوية للعائلة المالكة بـ«ساندرينجهام».

الفيلم من بطولة النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت في دور «ديانا» وجاك فارثينج في دور «تشارلز»، بالإضافة إلى تيموثي سبال وشون هاريس وسالي هوكينز، وإخراج بابلو لاراين.