مارلين مونرو تعود لمهرجان فينيسيا السينمائي بـ«Blonde»

كشفت إدارة الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي عن مجموعة من الأفلام التي تشارك في فعاليات دورتها الـ79 المقامة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل، وتتواجد شبكة «نتفليكس» في الدورة الجديدة بـ4 أفلام التي يشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

من أبرز الأفلام التي سيتمّ عرضها بمهرجان فينيسيا السينمائي، «Blonde» للمخرج أندرو دومينيك، الذي يتناول السيرة الذاتية للنجمة الأمريكية مارلين مونرو التي تجسدها آنا دي أرماس، بالإضافة إلى فيلم «White Noise» للمخرج نواه باومباخ، الذي يجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم جريتا جيرويج، آدم درايفر وجودي تورنر سميث، وهو مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب دون ديليلو، الصادرة عام 1985.

4 أفلام لـ«نتفليكس» يشاركون في فعاليات فينيسيا السينمائي

ويضاف إلى القائمة فيلم «Bardo» للمخرج الفائز بجائزة الأوسكار أليخاندرو جي إيناريتو، الذي يروي قصة صحفي ومخرج أفلام وثائقية مكسيكي يمر بأزمة وجودية، أما الفيلم الرابع بعنوان «Athena» الذي يحمل توقيع المخرج رومان جافراس، الذي شارك في كتابته مع المخرج الفرنسي لادج لي.

تكريم كاثرين دونوف وبول شريدر في الدورة الـ 79 من فينيسيا السينمائي

وكشفت إدارة الدورة المقبلة من مهرجان فينيسيا السينمائي عن عدد من المكرمين، من بينهم المخرج الأمريكي بول شريدر بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر، وذلك بالإضافة إلى الممثلة الفرنسية الشهيرة كاثرين دونوف التي يتم تكريمها بجائزة الأسد الذهبي لإنجازها مدى الحياة.

قالت كاثرين دونوف، في بيان صحفي، «إنه لمن دواعي سروري تلقي هذه الجائزة المرموقة في مهرجان البندقية، الذي أحبه وأعرفه منذ فترة طويلة ، منذ أن حصل فيلمي Belle de jour من للمخرج لويس بونويل على جائزة الأسد الذهبي في يومها. إنه لشرف أيضًا أن يتم اختياري لهذا التكريم في مهرجان الأفلام الذي رافقني كثيرًا في العديد من الأفلام».

تستضيف الممثلة والمقدمة روسيو مونيوز موراليس افتتاح وختام مهرجان فينيسا السينمائي، حيث يقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، على مسرح «سالا جراندي» وسيستضيف الحفل الختامي يوم السبت 10 سبتمبر، عندما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز «الأسد الذهبي» والجوائز الرسمية الأخرى في ختام الدورة.