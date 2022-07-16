في ذكرى ميلاده الـ91.. 7 أعمال ليوسف شعبان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

91 عامًا تمر على ميلاد الفنان يوسف شعبان، باعتباره من مواليد 16 يوليو عام 1931، والذي يعد أحد أبرز نجوم زمن الفن الجميل، إذ قدم ما يزيد عن 400 عمل فني ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة على مدار مشوار استمر أكثر من نصف قرن حتى رحيله في 28 فبراير عام 2021.

شارك في عدد كبير من الأفلام الهامة وبرع خلالها في تجسيد كثير من الشخصيات المختلفة مثل كشف المستور، حارة برجوان، زقاق المدق، وتم اختيار 7 أفلام شارك فيهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

7 أعمال للفنان يوسف شعبان في قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

وترصد «الوطن» الأفلام الـ7 التي شارك فيها يوسف شعبان، وصُنفت ضمن أفضل 100 فيلم في السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وذلك من خلال السطور التالية:

في بيتنا رجل

عام 1961 شارك يوسف شعبان، عمر الشريف وزبيدة ثروت فيلم في بيتنا رجل، عن رائعة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف عيسى، إخراج هنري بركات، بطولة رشدي أباظة وحسن يوسف، زهرة العلا، حسين رياض، توفيق الدقن.

أم العروسة

عام 1963 قدم فيلم أم العروسة، أمام سميرة أحمد، تحية كاريوكا وعماد حمدي، حسن يوسف ومديحة سالم وعدلي كاسب، عن رائعة الأديب عبد الحميد جودة السحار، سيناريو وحوار عبد الحي أديب، إخراج عاطف سالم.

مراتي مدير عام

عام 1966 شارك في فيلم مراتي مدير عام، أمام شادية وصلاح ذو الفقار، شفيق نور الدين وكاريمان، توفيق الدقن وعادل إمام، قصة عبد الحميد جودة السحار، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وإخراج فطين عبدالوهاب.

الرجل الذي فقد ظله

عام 1986 شارك الفنانة ماجدة وكمال الشناوي وعماد حمدي، صلاح ذو الفقار ونيللي، بطولة فيلم الرجل الذي فقد ظله، قصة فتحي غانم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ.

ميرامار

عام 1969 شارك في فيلم ميرامار، عن رائعة الأديب نجيب محفوظ، بطولة شادية ويوسف وهبي، أبو بكر عزت، عماد حمدي، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ.

زائر الفجر

عام 1973 قدم فيلم زائر الفجر، أمام ماجدة الخطيب، عزت العلايلي، شكري سرحان، سيناريو حوار رفيق الصبان، إخراج ممدوح شكري.

المذنبون

عام 1975 شارك يوسف شعبان في فيلم المذنبون، مع سهير رمزي، حسين فهمي، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.