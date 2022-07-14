شعبان يوسف يصدر كتاب «محمود نسيم» على هامش مهرجان المنصورة المسرحي

أعلن الكاتب والناقد شعبان يوسف صدور كتابه عن الدكتور الشاعر محمود نسيم، ضمن فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي، برئاسة الفنان أيمن الشيوي، والذي تنطلق دورته الأولى يوم السبت الموافق 16 يوليو وتستمر الفعاليات إلى 22 يوليو الجاري.

وأضاف شعبان يوسف عبر «فيسبوك»: «يصدر كتابى إن شاء الله عن رفيق العمر الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم، ضمن فعاليات المؤتمر الأول المسرحى الذى يقام فى مدينة المنصورة»

ويشارك في المهرجان مسابقة الرسمية للمهرجان 20 عرضا مسرحيا إلى جانب مشاركة 9 مسرحيات على الهامش، وتمثل العروض المشاركة عدة جهات إنتاجية وهي أكاديمية الفنون، جامعة المنصورة، وفرق حرة.

مهرجان المنصورة المسرحي الأول

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعتمدا «مهرجان المنصورة المسرحي الأول» مهرجانا رسميا بإدارة المهرجانات بوزارة الثقافة في مارس الماضي

ويمنح المهرجان جوائز مالية للعروض الخمس الأولى وجوائز مالية لكل عناصر العرض المسرحي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيها، تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الدقهلية ومكتبة مصر العامة وعدد من الرعاة الرسميين.

والدكتور محمود نسيم ابن قرية ميت محسن بجوار مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حصل الدكتور على ليسانس الآداب جامعة عين شمس، عام 1980، وبعدها ماجستير من أكاديمية الفنون، وكان عضوًا بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورحل يوم 21 أبريل 2021.

وله عدة دواوين شعرية، منها «السماء وقوس البحر»، و«عروس الرماد» و«كتابة الظل»، وله أيضًا مسرحية شعرية بعنوان «مرعى الغزلان».

وحصل على عدة جوائز داخل مصر وخارجها من بينها الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للثقافة، كما نال جائزة سعاد الصباح عن ديوانه «عرس الرماد».

يذكر أن رئيس مهرجان المنصورة المسرحي الأول ينعقد برئاسة الدكتور الفنان أيمن الشيوي، ومدير المهرجان وأمينه العام المخرج أحمد عبدالجليل.