القبض على عامل متهم بالتحرش بسيدة أثناء قيادة سيارتها في القاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على عامل متهم بـالتحرش لفظيًا بسيدة داخل سيارتها، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل، بمديرية أمن القاهرة، من سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، تفيد بأنها حال سيرها بسيارتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية بالتحرش بها لفظياً ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدراجة النارية خاصة بأحد المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأمكن تحديد وضبط قائدها.

وتبين أنه عامل بذات المحل، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.