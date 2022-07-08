كمائن سرية بمحطات المترو لمواجهة التحرش خلال عيد الأضحى 2022

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل كمائن سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل عربات القطارات، مع تواجد الشرطة النسائية، خلال عطلة عيد الأضحى 2022، لضبط أي مخالفات أو كل أشكال الظواهر السلبية مثل التحرش إن وجد والتصدى له على الفور، وذلك على مدار ساعات التشغيل.

غرفة مراقبة لمتابعة حركة مترو الأنفاق

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة، والتي تغطى جميع محطات المترو، لمتابعة حركة القطارات بالخطين الأول والثاني، وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله، وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه يجرى تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الأضحى 2022، من خلال تعقيم القطارات وعربات المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

وأشار عبدالهادي، إلى أن العمل في مترو الأنفاق سيبدأ في الساعة 5:15 صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وأنه لن يجرى مد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى 2022، مؤكدا أنه جرى تجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل جميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، طوال أيام العيد، منوها بأن جميع قطارات المترو خضعت لكافة أنواع الصيانات، قبل انطلاق ساعات التشغيل، في عيد الأضحى لمنع الأعطال المفاجئة.