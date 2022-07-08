رئيس التحرير

محمود مسلم

كمائن سرية بمحطات المترو لمواجهة التحرش خلال عيد الأضحى 2022

كتب:

توفيق شعبان
09:05 م | الجمعة 08 يوليو 2022
أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل كمائن سرية ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل عربات القطارات، مع تواجد الشرطة النسائية، خلال عطلة عيد الأضحى 2022، لضبط أي مخالفات أو كل أشكال الظواهر السلبية مثل التحرش إن وجد والتصدى له على الفور، وذلك على مدار ساعات التشغيل.

غرفة مراقبة لمتابعة حركة مترو الأنفاق 

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة، والتي تغطى جميع محطات المترو، لمتابعة حركة القطارات بالخطين الأول والثاني، وأن هناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، مما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله، وأن تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وتسهيل انتقالهم عبر خطوط المترو.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه يجرى تنفيذ إجراءات مشددة داخل جميع المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الأضحى 2022، من خلال تعقيم القطارات وعربات المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

وأشار عبدالهادي، إلى أن العمل في مترو الأنفاق سيبدأ في الساعة 5:15 صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وأنه لن يجرى مد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى 2022، مؤكدا أنه جرى تجهيز وحدات إسعافية متنقلة داخل جميع المحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، طوال أيام العيد، منوها بأن جميع قطارات المترو خضعت لكافة أنواع الصيانات، قبل انطلاق ساعات التشغيل، في عيد الأضحى لمنع الأعطال المفاجئة.

اقرأ المزيد:

عاجل .. مترو الأنفاق: لن نمد ساعات العمل خلال أيام عيد الأضحى 2022

مترو الأنفاق: زيادة الرحلات اليومية تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. الصحة تنصح المحال بمنع دخول العملاء حال ظهور أعراض كورونا عليهم

«الصحة» تكشف مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال إجازة العيد

 العليا للفيروسات: أعراض متحور كورونا الجديد لا تشكل خطورة.. «زي البرد»

عاجل .. القوات المسلحة تُهنئ المصريين بحلول عيد الأضحى المبارك 2022

دعاء عيد الأضحى المبارك 2022.. كلمات تشرح الصدور وتزيل الغم وتنشر البهجة

إجازة طلاب الثانوية العامة خلال عيد الأضحى 2022.. العودة يوم 14 يوليو
بقلم توفيق شعبان