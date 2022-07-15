أمير منطقة مكة يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار جدة «صور»

استقبل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، وقرينته، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واتجه موكب الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية استعدادًا للمشاركة في القمة العربية الأمريكية بحضور عدد من دول الخليج العربي، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لـ«العربية».

وتُعتبر زيارة بايدن للمملكة العربية السعودية هي المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة العربية، وفقًا لـ«سكاي نيوز».