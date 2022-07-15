لماذا رفضت المغنية الإسرائيلية «يوفال ديان» مصافحة بايدن؟

في واقعة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، امتنعت يوفال ديان المغنية الإسرائيلية الشهيرة عن مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأنها «متدينة».

غناء يوفال ديان في حفل بحضون بايدن

وغنت يوفال ديان في حفل أقامه إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، على شرف الرئيس الأمريكي لمناسبة منحه وسام الشرف الرئاسي، وذلك في إطار زيارة بايدن للمنطقة والتي استهلها بزيارة إسرائيل.

تأثر بايدن بغناء يوفال ديان

يبدو أنه أثناء غناء يوفال ديان، تأثر الرئيس الأمريكي بايدن بغنائها كثيرًا، فوقف واقترب منها ومد يده لمصافحتها، ولكنها ابتسمت وأنحنت تجاهه وأومأت بيدها في إشارة إلى أنها لا تصافح الرجال.

توضيح من الرئيس الإسرائيلي بشأن يوفال ديان

وأوضح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج لنظيره الأمريكي يوفال ديان بصفتها امرأة يهودية ملتزمة، تتجنب الاتصال الجسدي المباشر مع الرجال.

وفي تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية، أوضحت ديان أنها لم تقصد عدم احترام الرئيس الأمريكي عندما رفضت المصاحفة، مؤكدة أنها أوضحت قبل العرض أنها لن تستطيع مصافحة أفراد من الرجال.

وتابعت المغنية الإسرائيلية يوفال ديان: «أثناء الاستعدادات للحفل الأسبوع الماضي، أخطرت الجميع في مكتب الرئيس عدة مرات أنني أمتنع عن الاتصال الجسدي مع الجنس الآخر»، موضحة أنها لم تكن لديها أي نية في إهانة أحد، ولكنها أرادت أن تمثل بلدها بشرف وفقًا لقيمها كإمراة يهودية متدينة.

من هي يوفال ديان؟

وولدت المطربة الإسرائيلية يوفال ديان عام 1994، وهي مغنية معروفة وكاتبة لأغاني ومُلحنة أيضًا، ونشأت لعائلة من أصل يهودي مغربي في مدينة «أسدود». أما عن تدينها، فهي أصبحت أكثر تدينًا في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُجري جولة للمنطقة بدأها بزيارة إسرائيل التي هبط فيها يوم الأربعاء الماضي، والتقى اليوم بالرئيس الفلسطيني أبو مازن في بيت لحم، ليختتمها بالسعودية التي يتوجه إليها اليوم.