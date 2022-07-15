جو بايدن: نركز على التحقيق لكشف النقاب عن مقتل شيرين أبو عاقلة

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن بلاده ستستمر بالإصرار في العمل للوصول إلى المحاسبة الشفافة لمقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة والتي تحمل أيضًا الجنسية الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن شيرين أبو عاقلة، كانت تؤدي عملا حيويا ووفاتها خسارة للجميع.

مؤتمر صحفي مشترك لبايدن وعباس

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: «يجب أن نضع حدا للعنف الذي دمر الكثير من العائلات، حيث أن الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين فقدوا حياتهم هذه السنة».

أضاف الرئيس الأمريكي، قائلا: «مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة وهي سيدة أمريكية وفلسطينية فخورة كانت تقوم بأدائها المهام من خلال الإعلام المستقل، يعتبر فقدانا للشعب الفلسطيني».

كشف النقاب عن شيرين ابو عاقلة

تابع بايدن: «لدينا أمل بأن إرثها سيُلهم الآخرين لكشف الحقيقة، وأننا نركز على عملية التحقيق لكشف النقاب عن مقتلها وضمان حرية الإعلام».