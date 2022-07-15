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جو بايدن: الفلسطينيون يستحقون دولة.. وإرث شيرين أبو عاقلة سيستمر

كتب:

شريف سليمان
12:51 م | الجمعة 15 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من أوائل الداعمين لحل الدولتين، مشددًا على أن التزامه بهذا الحل لم يتغير: «نسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والعدالة والحرية والاستقلال للشعبين».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: «الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به، دولتان لشعبين يملكان وجود في هذه الأرض ويعيشان بسلام وأمان».

وتابع: «كل شخص يملك حق العمل بكرامة، وهذه أمور أساسية، حل الدولتين بعيد جدا عن المنوال، الشعب الفلسطيني يعاني حاليا، ونسعى بالكآبة والتخبط، ولن نتخلى يوما عن محاولة إساء السلام».

وأشار، إلى أن فلسطينيين ومستوطنين كثر خسروا حياتهم، مثل شيرين أبو عاقلة، موضحًا أنها كانت تحمل الجنسية الأمريكية، وكانت فخورة بهذه الجذور، وكان عملها مهم جدا، حيث كانت تشارك الحياة اليومية للفلسطينيين، معربا عن أمله بأن يستمر إرثها.

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