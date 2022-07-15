وفاة زوجة المخرج صفوت حجازي

أعلن منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة زوجة الفنان والمخرج صفوت حجازي وكتب عبر موقع «فيسبوك»: «الدوام لله، زوجة صفوت حجازي، العزاء بمسجد عمر بن العزيز بجوار نادي هليوبوليس في مصر الجديدة، غدا السبت».

«اضحك لما تموت».. أبرز أعمال صفوت حجازي

وصفوت حجازي عمل من في عدد كبير من المسرحيات كمخرج منفذ ومن بينها «اضحك لما تموت» لـ نبيل الحلفاوي ومحمود الجندي، «في بيتنا شبح» مع ماجد الكدواني وتوفيق عبد الحميد وسامي مغاوري، ومثل في عدد من الأفلام والمسلسلات من بينها «ابن حلال» مع محمد رمضان، «خرم إبرة» مع عمرو سعد، «الجينز» مع فاروق الفيشاوي وجالا فهمي، كما مثل في مسرحية «يا مسافر وحدك» مع نور الشريف ومنى زكي.