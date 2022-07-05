منير مكرم: حمدي الوزير يخضع للملاحظة الدقيقة وحالته مستقرة

يخضع الفنان حمدي الوزير للملاحظة الدقيقة من قبل فريق طبي، عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب، في الساعات الأولى من صباح أمس.

تطورات الحالة الصحية لمنير مكرم

وقال منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان حمدي الوزير حالته مستقرة حاليًا، وخرج من العمليات بعد عملية صعبة في شرايين القلب، مؤكدًا أن النقابة داعمة له حتى يخرج بالسلامة من تلك الأزمة.

وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، إلى أن يخرج من المستشفى، موضحًا أنه لم يتحدد موعد خروجه من العناية المركزة حتى الوقت الحالي، ويخضع للملاحظة لمدة 24 ساعة.

ابنة حمدي الوزير تطلب الدعاء لوالدها

يذكر أن مي الوزير ابنة الفنان حمدي الوزير، كشفت عن تعرض والدها لأزمة صحية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت: «يا رب إشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا».

وطالبت من الجمهور الدعاء له قبل دخوله العملية منذ أيام، حيث كتبت قائلة، «ربنا يحفظك ويعافيك أرجوكم دعواتكم ليه، هيعمل عملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، اللهم عافه واشفه شفاء تامًا لا يغادره سقمًا، وبارك في عُمره وصحته، شكرًا ألف شكر لدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك».

آخر أعمال منير مكرم

مسلسل «موسي»، هو آخر أعمال الفنان منير مكرم، وتدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.