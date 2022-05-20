منير مكرم: تشييع جنازة سمير صبري غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

نعى الفنان منير مكرم، الفنان سمير صبري، قائلًا: «قضى رحلة طويلة مع المرض والألم والتعب، ووفاته كانت مفاجئة بالنسبة لنا، ولكل أجل كتاب، ولكل رحلة في الحياة نهاية، هذه سنة الحياة».

صلاة الجنازة غدًا

وأضاف «مكرم»، في مداخلة هاتفية مع «تلفزيون الوطن»، أن «صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن في مقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية».

زيارة في المستشفى

وتابع أنه زاره مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية منذ شهر ونصف، معقبًا: «اتطمنا عليه في المستشفى، وقعدنا معاه وهزرنا معاه، وإدانا شوكولاتة، وكنا معاه وقت كبير، وهزر معانا وقال لنا قوموا أمشوا بقى».