نجل منير مكرم يتعرض لوعكة صحية.. والفنان يشكر «المهن التمثيلية»

أعلن الفنان منير مكرم، تعرض نجله لوعكة صحية شديدة، منذ أيام، كما وجه الشكر لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، إذ تعرض نجل الفنان منير مكرم لكسر في قدمه، ما أدى إلى دخوله أحد المستشفيات.

وعكة صحية لـ نجل منير مكرم

ونشر منير مكرم، صور لنجله يوسف عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا، «أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، شكرا لموقفكم معي في حادثة ابني يوسف».

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن ملف الخدمات بالنقابة، مؤخرا، إعادة تقديم برنامج المقالب الأشهر في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة «إديني عقلك».

برنامج «إديني عقلك»، واحد من أوائل برامج التسعينيات التي بدأ تقديمها عام 1998، واستمر عرضه لمدة 14 عاما، والمقالب كانت تتميز بالبساطة والتلقائية مع المواطنين في الشارع مع الجمهور، وشارك في تقديمه كل من حسين المملوك وبدور ناجي وأحمد بندق وإيمان يوسف ومن إخراج علي العسال.

آخر أعمال منير مكرم

يذكر أن آخر أعمال منير مكرم مسرحية «اللمبي في الجاهلية» مع محمد سعد، التي عرضت في عيد الفطر بالسعودية، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين ومن بينهم محمد سعد، ويزو، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، مي سليم، سامي مغاوري، ومن إخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول صراع اللمبي من أجل مي سليم التي يحبها وتجسد دور الأميرة كروانة والتي ترفضه فيلجأ للسحر لكي تحبه وذلك يقلب حياتها تماما.

وشارك منير مكرم في رمضان الماضي في أكثر من عمل فني من بينها مسلسل «الكبير أوي 6»، وقدم دور سائق حزلقوم، ومسلسل «الكبير أوي» من أنجح المسلسلات التي قدمت في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مكي، رحمة أحمد ومحمد سلام، بيومي فؤاد ومن إخراج أحمد الجندي.