مصرع مسنة عمرها 105 سنوات في حادث توك توك بالإسماعيلية

لقيت سيدة عجوز مصرعها وأصيب اثنان آخران بينهما حالة خطيرة مساء اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم السيارة رقم (ط و ل 3291) مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية «توك توك»، قرب قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفية إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، كما نقلت سيارات الإسعاف اثنين مصابين في ذات الحادث إلى قسم الطوارئ بمستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن وفاة حياة مبروك خميس، 105 سنوات، مقيمة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، فيما أصيبت نعمة إبراهيم سليمان، 60 سنة، مقيمة بذات العنوان، ومصابة بغيبوبة ونزيف داخلي وكسور مختلفة في أنحاء الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد عبد الحميد محمد، 28 سنة، مقيم بمنطقة العقادة التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية، بكدمات وسحجات في الجسم.

انتقال قوات الشرطة

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته وإعادة الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على جثمان المتوفية في مشرحة مستشفي فايد المركزي وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وتسليم الجثمان لذويه.