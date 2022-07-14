القومي للطفولة: اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن طفلة الإسماعيلية 

أكدت هيام ظريف، مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة في محافظة الإسماعيلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة الفيديو الذي يظهر تعرض طفلة للتعذيب في محافظة الإسماعيلية.

وقالت مقرر المجلس القومي للطفولة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط المتهمين في واقعة التعذيب وضرب الطفلة، تمهيداً لعرضهم علي النيابة العامة، مشيراً إلى أن المجلس يتابع الواقعة عن كثب، لحين انتهاء التحقيقات فيها وتوفير الملاذ الآمن للطفلة.

انتشار الفيديو

وانتشر فيديو لتعذيب طفلة علي يد شخصين، اليوم الخميس، على صفحات التواصل الاجتماعي بطريقة وحشية، بسبب اتهامها بسرقة 10 جنيهات من والدتها دون علمها، واعتيادها الخروج من المنزل والغياب لأيام.

وقال رضا عبدالعال، خال الفتاة الضحية وناشر الفيديو على صفحته الشخصية، إن الطفلة تعرضت للضرب علي يد زوج شقيقتها، واضطرت للهروب من المنزل خلال الأشهر الماضية.

واكد «عبدالعال»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الفيديو مر عليه عدة شهور بسبب تغيب الطفلة عن المنزل، وسرقة مبلغ 10 جنيهات من والدتها.

تحديد هوية المتهمين وضبطهم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثاني الإسماعيلية في تحديد هوية المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضرباً بالعصي، بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت تحريات مباحث الإسماعيلية بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، إلى مرتكبي الواقعة في منطقة الفردان التابعة لدائرة قسم ثاني، وتم ضبط واستدعاء 12 شخصاً من المتهمين بارتكاب الواقعة وشهود العيان عليها وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحررت محضر بالواقعة، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة وبدء التحقيقات.