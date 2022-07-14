الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على فتاة مقيدة بالحبال في الإسماعيلية

كشف وزارة الداخلية حقيقة فيديو التعدي على فتاة، في إطار جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا تعدي شخصين بالضرب على فتاة مقيدة بالحبال داخل أحد المساكن في الإسماعيلية.

تبين من الفحص أنّ المجني عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، وأن زوج شقيقتها وشقيقها تعديا على المجني عليها بالضرب، عقب تقييدها بالحبال بتحريض من والدتها وخالها، إثر اعتياد المجني عليها ترك مسكنها، كما تبين قيام شقيقة المجني عليها بتصوير واقعة التعدي بقصد تأديبها.

الفيديو المتداول قديم

وأشارت التحريات إلى أنّ تلك الواقعة حدثت في عام 2021، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلي بين خال المجني عليها وأسرتها، فنشر خالها مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي انتقامًا منهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من ضبط جميع المتهمين بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بالمضمون ذاته، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.