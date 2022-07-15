تعذيب طفلة الإسماعيلية.. والدتها حرضت على الجريمة وشقيقتها صورتها

مقطع فيديو قصير مدته 22 ثانية تظهر فيه طفلة مقيدة بالحبال ويقف أمامها شاب ممسكًا في يده «شومة» يحاول الاعتداء عليها بالضرب بينما الطفلة تصرخ وتستغيث، هذا الفيديو انتشر على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي وبعدها كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة إذ بينت أن الطفلة في منزل أسرتها بالإسماعلية وأن المتهمين بتعذيبها هم أسرتها انتقامًا منها لخروجها من المنزل دون إذن، وعرف هذا الحادث إعلاميًا باسم تعذيب طفلة الإسماعيلية.

فيديو تعذيب طفلة الإسماعيلية منذ 7 أشهر

أفادت تحريات الشرطة أن حادث تعذيب طفلة الإسماعيلية كان بتحريض من والدتها وخال الطفلة بينما شقيقتها كانت تصور واقعة التعذيب بقصد تأديب الطفلة بينما كان شقيقها وزوج شقيقتها الكبرى يقومان بتعذيبها وضربها بشومة وتوثيقها بالحبال، وأن تلك الواقعة مر عليها قرابة 7 أشهر وأن أسرتها دب الخلاف بينهم فقام خال الطفلة بنشر الفيديو على «فيسبوك» انتقامًا من شقيقته وزوج ابنتها.

القبض على المتهمين في تعذيب طفلة الإسماعيلية

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة التي تحقق معهم بتهمة تعذيب طفلة الإسماعيلية وترويعها والإصابة العمد للطفلة، لكن المتهمون حاولوا تبرير تلك الجريمة بأنهم كانوا في حالة غضب من تصرفاتها لأنها دائمة الخروج من المنزل والتغيب في الشارع ولدى جيرانها وأنهم كان يحاولون تأديبها للحفاظ عليها من المشردين في الشوارع حتى لا تصاب بمكروه.

سبب تسريب فيديو تعذيب طفلة الإسماعيلية

وبينت التحقيقات أن خال الطفلة هو من سرب هذا الفيديو ونشره بزعم الانتقام من شقيقته وزوج ابنتها بعد خلافات أسرية نشبت بينهم مؤخرًا، وأن رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع فيديو تعذيب طفلة الإسماعيلية وطالبوا بسرعة القبض على الجناة، وبعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو كانت أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الطفلة وألقت القبض على جميع المتهمين وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم فيما اقترفت أيديهم من جرائم بحق تلك الطفلة البريئة.