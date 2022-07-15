إيداع طفلة الإسماعيلية وشقيقها دار رعاية.. وبدء التحقيق في تهمة التعذيب

أمرت جهات التحقيق اليوم الجمعة بإيداع طفلة الإسماعيلية المعتدى عليها في فيديو التعذيب الذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي إحدى دور الرعاية.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بارتكاب الواقعة والتحريض عليها خلال الساعات الماضية، بعد نجاح قوات الشرطة في القبض على المتهمين وضبطهم.

التحفظ على طفل ضمن المتهمين في دار رعاية

وبحسب المجلس القومي للطفولة والأمومة في الإسماعيلية، فإن قرار النيابة العامة شمل التحفظ علي شقيق المجني عليها والذي ظهر يعتدي على شقيقته في الفيديو.

وقالت ممثلة المجلس القومي للطفولة والأمومة في الإسماعيلية أنه سيتم إيداع الطفل في دار للرعاية بسبب عدم بلوغه السن القانوني لبلوغه 13 عاما منذ أشهر قليلة.

التحقيق مع 5 متهمين

ويجري فريق من النيابة العامة اليوم الجمعة التحقيق مع 5 متهمين بينهم والدة الطفلة المجني عليها وزوجها وشقيقتها لتصويرها الفيديو، وخالها لاتهامه بالتحريض علي ضرب الفتاة.

وقالت هيام ظريف مقرر المحلي القومي للأمومة والطفولة في محافظة الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في واقعة طفلة الإسماعيلية منذ لحظة نشر الفيديو عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك».

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة عن كثب لحين انتهاء التحقيقات فيها وتوفير الملاذ الآمن للطفلة.

ضبط المتهمين

ونجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في تحديد هوية المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضربا بالعصي والتحفظ علي 12 شخصا بينهم المتهمين بارتكاب الواقعة والمحرضين عليها.