بسبب حلم الثراء القاتل.. القصة الكاملة لمصرع شاب داخل حفرة للتنقيب عن الآثار

حفرة رملية يتجاوز عمقها عدة أمتار، تسلل بداخلها شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، بحثا عن الآثار المدفونة في باطن الأرض من وجهة نظره، بعد مرور بعض الوقت، تجمع أهالي المنطقة حول الحفرة بعد أن انهارت فوق الشاب ومحاولة منهم لاستخراجه.

هوس التنقيب عن الآثار

هوس المال دفع الشاب الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، البحث عنه بشتى الطرق المختلفة، حتى سيطرت على ذهنه فكرة التنقيب عن الآثار، بات يحلم باليوم الذي يعثر فيه على قطعة آثرية ثمينة، تمكنه من تحقيق حلم الثراء، غافلا عن هذا الحلم هو من سيودي بحياته في ريعان شبابه.

خلف المتحف المصري الكبير، حفر الشاب خلسة حفرة تتجاوز العدة أمتار، وتسلل بداخلها، ظنًا منهم أنه سيتمكن من العثور على قطع الآثار المخبئة، أو انه سيستطيع التسلل داخل المتحف.

وبالرغم من صغر سنه إلا أن هوس امتلاك المال دفعه لخوض تجربة خطيرة أودت بحياته.

الأهالي يحاولون انتشال الشاب

كان الشقيق الأكبر للشاب على معرفة بمغامرة الأخير، حاول رده كثيرا لكنه لم ينصت له، وقف الشاب على الحفرة المنهارة على شقيقه الصغير بملامح مصدومة من فكرة وفاة الأخير، حول بعض الأهالي مساعدة الشاب وانتشاله لكن محاولاتهم تكللت بالفشل، فما كان من الشقيق الأكبر سرعة الإبلاغ عن واقعة شقيقه واستخراجه سواء كان حيا أو ميتا.

بلاغ لغرفة عمليات الجيزة

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة إشارة من قسم بولاق الدكرور، تفيد بإبلاغ أحد الأشخاص عن وفاة أخيه داخل حفرة، علة الفور انتقلت قوة أمنية وتبين صحة البلاغ.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ بري مدعومين بالمعدات اللازمة لاستخراج الجثمان، وذلك بالتنسيق مع حي الهرم، وتم انتشال الجثة، الذي تبين أنه عامل في مشتل يبلغ من العمر 16 سنة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.