مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بجانب المتحف الكبير: شاف كنز في المنام

تمكنت قوات الدفاع المدني من استخراج جثمان شاب توفي أثناء التنقيب عن الآثار في حفرة بجوار المتحف الكبير، وتبين من بلاغ تلقاه قسم شرطة بولاق الدكرور من شقيق الشاب المتوفى بتغيب شقيقه من يوم 7 يوليو الجاري، وأن شقيقه كان ينقب عن الآثار في حفرة بجانب المتحف الكبير بالرماية، وانهالت عليه الرمال ولفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

استخراج جثمان الشاب

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان التنقيب عن الآثار بحسب البلاغ، وتم استخراج جثمان الشاب بمعرفة قوات الدفاع المدني وتم نقلها إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاة الشاب وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

رواية شقيق الشاب المتوفى

واستمعت النيابة لأقوال شقيق الشاب المتوفى الذي أقر أن شقيقه كان قد أبلغه أنه: «شاف في المنام كنز وأن المكان خلف المتحف الكبير»، وأنه ذهب له عدة مرات وقت أن كان يحفر، وفي آخر مرة انهالت عليه الرمال وفشل في استخراج جثمانه وبعدها توجه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الواقعة.