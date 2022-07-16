قبل فيتامينات هتلر.. مواطنون ماتوا بحقن خطأ: أحدهم توفى في عيادة طبيب

على إثر وفاة عامل خردة يدعى طارق مصطفى السيد سالم، 50 سنة، بعد تناوله حقنة «فيتامينات هتلر» بصيدلية في حي المناخ ببورسعيد دون الرجوع للطبيب، والعثور عليه في منطقة الحاسب الآلي بنطاق الحي، تبين أن الحقنة تسببت في حدوث هبوط حاد بالقلب لأنه كأن يعاني من «سخونية وبرد».

وتوضح «الوطن» عدد من الحالات التي توفيت في وقائع سابقة إثر تناول حقن بالخطأ في الصيدليات أو عيادات الأطباء.

وفاة إثر حقنة في عيادة طبيب أسنان

في بداية الشهر الحالي، أجرت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظه الغربيه تحقيقات موسعة في واقعة وفاة ربه منزل تدعي فيبي سعد 33 عاما، بمدينه طنطا إثر دخولها في غيبوبة تامة بعد تخديرها بحقنة خاطئة بإحدى عيادات الأسنان، أثناء إجرائها زرع أسنان بالفك الأيمن السفلي، وقد وجهت أسرتها اتهامات للطبيب صاحب العيادة ونجله في التسبب بوفاتها، وتم نقلها الي المستشفي في غيبوبه وفشلت كل المحاولات في إسعافها.

وفاة مريضة بعد حقنة مضاد حيوي

وتوفيت مريضة في إحدى المستشفيات الخاصة بمركز السادات بمحافظة المنوفية، في أواخرأكتوبر من عام 2021، بسبب حصولها على حقنة مضاد حيوي أدت إلى تدهور حالتها الصحية ومن ثم وفاتها، وتأكد خلال التحقيق في الواقعة أن بعد توقيع الكشف الطبي علي المريضة، وجه الطبيب بتركيب محلول لها، وأثناء حقنها بإحدى الأدوية توفيت، بسبب حساسيتها من الدواء.

طفلة تلقى مصرعها بسبب حقنة خافضة للحرارة

كشفت تحقيقات النيابة في سبتمبر 2021، في واقعة وفاة الطفلة منار النجار ٤ سنوات بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، التي لقت لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر اعطائها حقنة لخفض الحرارة في الصيدلية، مفاجآة تمثلت أن من قام بإعطائها الحقنة داخل الصيدلية حاصل على بكالوريوس طب بيطري وليس متخصص في الصيدلة ويقوم بصرف العلاجات والأدوية بالصيدلية التي تمتلكها زوجته، كما لم يجر اختبار حساسية للطفلة عند إعطائها حقنة لخفض الحرارة، مما أدى لإصابتها بهبوط حاد وتدهور حالتها حتى الوفاة.

حقنة بنج عن طريق الخطأ أدت للوفاة

و حررت أسرة فتاة بمدينة طنطا في 30 مايو 2021 محضر رقم 3785 قسم ثان طنطا، والمقيد 680 لسنة 2021 ضد «محمد. س. ح»، طبيب، و«حسام. ب» جراح، و« شادي. ش»، طبيب تخدير، بالتسبب في وفاتها عن طريق «حقنة بنج خطأ»، أُعطيت لها خلال إجراء عملية تكميم، ما أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة.

وفاة شاب آثر تناول حقنة مضاد حيوي

وبالتحقيق في واقعة وفاة شاب فى مدينة شبين القناطر في مايو 2019، عقب أخذه حقنة مضاد حيوي التي تحتاج إختبار حساسية، تبين أنه أخذ الحقنة بأحد المراكز الطبية وظهرت عليه أعراض حساسية، بما جعله يأخذ حقنة كورتيزون في الصيدلية للتقليل من أعراض الحساسية، ولكنه توفي أثناء نقله لمستشفى شبين القناطر، وجرى إصدار تعليمات آنذاك لجميع الصيدليات بعدم صرف حقنة مضاد حيوي لأنها تؤدي للوفاة مباشرة عقب أخذها بدون إختبار حساسية.