ضبط أمصال حساسية مجهولة المصدر في عيادة غير مرخصة بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قيام فريق من تفتيش العلاج الحر بمتابعة الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة، وتحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر، من ضبط كميات كبيرة من أمصال حساسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها في العيادات وبيعها للمرضى بأسعار باهظة، ووصل سعر المصل، حسب رواية أحد الأشخاص ممن حصلوا عليه إلى 1000 جنيه، وتم التحفظ على جميع الأمصال، وسيتم فحص هذه الأمصال للوقوف على مدى صلاحيتها ومكوناتها.

التحفظ على كيمة من الحقن في العيادة

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، أنه تم أيضا التحفظ على كمية كبيرة من الحقن المحفوظة بطرق غير صحيحة للحفظ، والتي تستخدم أيضا داخل العيادة، وتم تحريز كل المضبوطات وتسليمها بقسم الشرطة، وعمل المحاضر اللازمة بالنيابة العامة، وغلق العيادة المخالفة.

وقال صموئيل عبد المسيح، مفتش هيئة الدواء، إنه تم ضبط عدد كبير من أمصال الحساسية مجهولة المصدر بإحدى العيادات غير المرخصة، والتي تستضيف أطباء زائرين وتم تحذيرهم من قبل إدارة العلاج الحر، حيث يصل سعر المصل لـ1000 جنيه، وسيتم فحص هذه الأمصال لمعرفة مما تتكون ومدى صلاحيتها.

تحريز أمصال الحساسية

وأشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل، مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من الحقن والتي تعطى بداخل عيادات العظام للمرضى، ويتم أخذها بالركبة عن طريق الطبيب، ويتم تخزينها بطريقة غير صحيحة ولا توضع بثلاجة، وتم التحفظ عليها، وتحريز أمصال الحساسية وتسليمها بقسم الشرطة، وعمل المحاضر اللازمة بالنيابة العامة وغلق العيادات المخالفة.