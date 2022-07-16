استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «أحداث قسم العرب» بعد قليل

تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة 17 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب»، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والهدف منها التحريض على العنف وترويع المواطنين.

استكمال المرافعة اليوم

وأجلت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية، القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال المرافعة.

السجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان

وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في وقت سابق، بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و11 متهما آخرين، بالسجن المؤبد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة العرب».

السجن 10 سنوات إلى المؤبد

وأصدر المستشار محمد سعيد الشربيني، في وقت سابق، في أغسطس من العام 2015، أحكاما بالسجن المؤبد للقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، ومرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، و16 متهما آخرين، كما عاقب عدد 76 متهما آخرين غيابيا بذات العقوبة «السجن المؤبد»، كما عاقب عدد 28 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات حضوريا، فضلا عن القضاء ببراءة 68 متهما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والهدف منها التحريض على العنف وترويع المواطنين.