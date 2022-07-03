السيسي عن جماعة الإخوان: والله العظيم ما يعرفوا يعني إيه دولة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حال الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وأثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إذ قال «محدش كان بيحاول يبني ويعمر أبدًا، رغم إن المفروض ده منهج بتاعنا، الإنسان جاي من أجل إعمار في الأرض، يبقى يبني ويعمر، بس الفكرة مكنتش موجودة بالنسبة ليهم، طب أقولكم على حاجة، والله العظيم والله العظيم ما يعرفوا يعني إيه دولة».

الرئيس: الإخوان كانوا شاطرين في تنظيم الانتخابات والتأثير على الناس

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي السريع، أن تلك الجماعة كانت تجيد فقط حشد المواطنين في الانتخابات، «القضية في تقديري كانت غايبة عن الموجودين إن هما كانوا شاطرين في حاجة واحدة، ممكن ينظموا انتخابات، يأثروا على الناس، والموضوع ده هما ادربوا عليه 60 سنة، يأثروا في الناس ويعملوا جمعيات للتشكيك والإساءة».