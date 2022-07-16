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محمود مسلم

عاجل.. الرئيس الإماراتي يصل إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

كتب:

سحر المكاوى
10:11 ص | السبت 16 يوليو 2022
رئيس الإمارات

رئيس الإمارات

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ، في مطار جدة، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

ووصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، إلى مطار جدة، قبل قليل، للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

قمة جدة تناقش ملفات الأمن والتنمية

وتتناول قمة جدة التي تأتي بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية والازدهار.

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بقلم سحر المكاوى