واشنطن تعلن مشاركة بايدن في قمة جدة بحضور رؤساء دول عربية

أعلنت واشنطن أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة تعقد في جدة وتجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العراق والأردن ومصر، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

جولة أمريكية في الشرق الأوسط

من جهته، أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء، أنَّ جو بايدن سيجري بأول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية الشهر المقبل.

قمة مجلس التعاون الخليجي

وأكّد الديوان الملكي السعودي الزيارة، مضيفًا أنَّ الرئيس سيلتقي مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستعزز رحلة بايدن في الفترة من 13 إلى 16 يوليو التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وستضم قمة دول مجلس التعاون الخليجي مصر والعراق والأردن.