بايدن يصل قصر السلام في جدة للقاء الملك سلمان وولي العهد

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى قصر السلام في جدة، للقاء الملك سلمان وولي العهد السعودي، إذ من المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا مع بايدن، بعد لقاء العاهل السعودي.

وكان ولي العهد السعودي في استقبال بايدن، بقصر السلام، حسبما ذكرت «العربية نت» في نبأ عاجل.

أمير منطقة مكة استقبل بايدن في مطار جدة

وكان أمير منطقة مكة خالد الفيصل قد استقبل بايدن، في مطار جدة، في أول زيارة للرئيس الأمريكي، للمملكة العربية السعودية، منذ توليه منصبه، ضمن جولة شرق أوسطية بدأت بإسرائيل والضفة الغربية.

الرئيس الأمريكي يناقش أمن الطاقة خلال زيارته للسعودية

وقال مسؤولون أمريكيون إن «بايدن» سيناقش خلال زيارته مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة الخليج، حسبما ذكرت «العربية».