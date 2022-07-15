ملك الأردن يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية.. بحضور بايدن

يشارك ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، يوم غد السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، في المملكة العربية السعودية، التي يصل إليها قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع القادة المشاركين في القمة، ويناقش عدة قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ملك الأردن في قمة جدة لتعزيز التعاون في الأمن الغذائي والطاقة

وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق، إضافة إلى ملك الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

ويعقد ملك الأردن، على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.

زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية تمهيدا للمشاركة في قمة جدة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصل إلى مدينة جدة السعودية، في وقت سابق اليوم، استعدادا للمشاركة في قمة جدة، حيث وصل إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، في أول زيارة إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة، والتقى كلا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور مسؤولين من البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ولاحقا عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، مباحثات ثنائية في قصر السلام بجدة، حسبما أفادت «العربية نت» في نبأ عاجل، فيما أفاد مراسل «العربية» بأنه من المرتقب توقيع اتفاقيات الليلة بين السعودية والولايات المتحدة.