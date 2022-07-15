أعراض الموجة السادسة من كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات

ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، بعدما سجلت معدل انخفاض كبير عقب الموجة الخامسة، لذا حذرت وزارة الصحة من التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالبة بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، للحماية من أعراض الموجة السادسة.

أعراض الموجة السادسة من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن أعراض الموجة السادسة من كورونا، لا تختلف عن الأعراض التي كانت موجودة من قبل، مضيفًا أنها أقل حدة وشراسة، وتتشابه مع أعراض البرد، متمثلة في التالي:

التهاب الزور والحلق والحنجرة.

السعال.

العطس.

الرشح وسيلان الأنف.

تكسير الجسم.

ارتفاع درجة الحرارة.

الصداع.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية في تصريحات تليفزيونية، أن العالم فى تلك الآونة يشهد موجة جديدة من الإصابات، مؤكدا أن الفيروس لا ينتهي كما كان يزعم البعض، موضحًا أن مصر بها تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا .

إجراءات احترازية

وأضاف «تاج الدين» أن الغالبية العظمى ما بين 85% و90% أعراض بسيطة جدا وتتشابه مع البرد ولا تؤثر كثيرا على الرئتين، لكنها تركز على الجهاز التنفسي العلوي، مشددا على الالتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات، وضرورة الالتزام بالعزل المنزلي، منعا لتفشي العدوى بين الأسر وحفاظا على سلامتهم وعدم التهاون فى اتباع الاجراءات الوقائية .

ووجه عوض تاج الدين النصيحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بضرورة متابعة حالتهم الصحية أولا بأول، وعمل الفحوصات اللازمة، واستشارة طبيبهم الشخصي لوصف الأدوية السليمة عند ثبوت إصابتهم بكورونا.