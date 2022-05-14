تعرف على أعراض الموجة السادسة من كورونا.. القلق وعدم ممارسة الرياضة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن إيطاليا تشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة في الموجة السادسة للفيروس.

تراجع معدل الوفيات بنسبة 21% والإصابات 25%

وقال فؤاد عودة خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن هناك عدد من المؤشرات والأعراض لفيروس كورونا في الموجة السادسة، وأبزرها التعب والصداع وصعوبة التركيز، وصعوبة ممارسة الرياضة، وصعوبة النوم والقلق، ولكن ليس بحدة الفيروس في الموجات الأولى، مشددًا على أن 95% من أعراض كورونا خفيفة وتشبه لحد كبير فيروس الإنفلونزا.

وشدد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على أن الوضع في إيطاليا يشهد تحسنا ملحوظا، وبداية نهاية الفيروس، وتراجع بنسبة 25% من نسبة الإصابات، وتراجع نسبة الوفيات بنسبة 21%، وهناك ارتفاعات كبيرة في حجم التطعيمات التي منحتها الصحة الإيطالية للمواطنين في البلاد.

إغلاق 300 مستشفى بإيطاليا بسبب نقص 70 ألف ممرض

وكشف حقيقة إغلاق عدد من المستشفيات في إيطاليا، موضحًا أنه بالفعل تم إغلاق عدد من المستشفيات، قائلا إن إيطاليا بحاجة لـ70 ألف ممرض و130 ألف طبيب، حيث كثير من الأطباء تركوا المستشفيات الحكومية ويفضلون العمل بالمراكز الخصوصية، وهناك الكثير من الشباب الذين تركوا إيطاليا.

وذكر فؤاد عودة، أنه تم إغلاق 300 مستشفى في إيطاليا آخر 20 عامًا، وخلال 6 سنوات قادمة سيتم إغلاق أكبر من 100 مستشفى، مضيفًا: «اقترحنا الاستعانة بالأطباء الأجانب المتواجدين في إيطاليا، وبالتالي هناك فرص كبيرة للأطباء العرب في إيطاليا، في مجالات الطوارئ والجراحة».