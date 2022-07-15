كل ما تريد معرفته عن الموجة السادسة من فيروس كورونا.. بدأت من 10 أيام

قررت وزارة الصحة والسكان تحويل كلا من مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان، إلى مستشفيات عزل كامل لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بداية الموجة السادسة من الجائحة كورونا.

أعراض كورونا في الموجة السادسة

ويتساءل الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعراض وتفاصيل الموجة السادسة من فيروس كورونا، وهل تتشابه مع الموجات الأخرى.

وخلال النقاط التالية نستعرض تصريحات الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية عن الموجة السادسة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التلفزيون المصري.

معلومات عن الموجة الجديدة لكورونا

- الموجة الجديدة يشهدها العالم وليس مصر وحدها.

- هناك تزايدًا في إصابات كورونا منذ 10 أيام، ما يعني أنّنا أمام موجة جديدة.

- أعراض كورونا في الفترة الحالية تشبه أعراضا كثيرة مثل البرد، وهذه هي ميزة إصابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

- هناك متحورًا بسيطًا من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى بين 85% و90% أعراضه بسيطة جدا وتشبه البرد، ولا تؤثر كثيرا على الجهاز التنفسي السفلي «الرئتين» وتركز على الجهاز التنفسي العلوي.

- 90% من الأعراض تكمن في التهاب الزور وبعض الالتهاب في الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضا، وقد يشكو المريض منها 5 أيام.

- هناك زيادة في الإصابات بين أفراد الأسر، فلدينا أسر فيها إصابات بين أكثر من شخص.

- المطلوب وجود نوع من العزل الجزئي منعا لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع، أو التحرك الخارجي في وسائل النقل أو الأماكن الأخرى.

- يجب استخدام الكمامات.