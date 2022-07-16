«القوى العاملة»: تفتيش 1410 منشآت وتحرير 73 محضرا للمخالفين بأسيوط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 812 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 16 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2656 شاباً منهم 32 «قادرون باختلاف»، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

1322 شهادة قياس مستوى المهارة

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً بواقع مبلغ 35 ألفاً و200 جنيه لـ18 عاملاً من المسجلين بالوحدة، فضلاً عن تسجيل 69 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

كما أجرت المديرية تفتيشًا دوريًا وحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 121 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفي مجال التفتيش العمالي تمّ التفتيش على 1410 منشآت يعمل بها 2987 عاملاً، وأسفر عن تحرير 73 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، وعقد 9 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.

9 ندوات توعية

أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسويتها ودياً بالكامل، كما تم التفتيش على 49 منشأة يعمل بها 51 طفلا.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 1531 منشأة يعمل بها 9 آلاف و949 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي