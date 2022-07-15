القوى العاملة في أسبوع.. استرداد 16 مليون ليرة وتحصيل 364 ألف جنيه مستحقات عمال

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو 2022، حيث هنأ وزير القوي العاملة شعب وعمال مصر بعيد الأضحى المبارك ، وتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص، كما تابع وصول جثمان الصيدلي القتيل بالرياض.. ويؤكد أن جميع حقوقه محفوظة ، واسترداد 16 مليون ليرة لبنانية لـ 11 عاملاً مصريًا في بيروت ، وتحصيل 364 ألف جنيه مستحقات مصري توفي على رأس العمل بالأمارات ، و10 ملايين و 716 ألف جنيه مستحقات 39 مصري بالسعودية .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا .

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أصدر وزير القوى العاملة توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن يمنح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ من اليوم السبت الموافق9 يوليو حتى الخميس الموافق 14 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443، أعاده الله على عمال وشعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعلى جانب آخر ، نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تحت عنوان: "المساواة بين الجنسين والأديان السماوية" وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بأهمية تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

شارك في الندوة 52 عاملا يمثلون 6 منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة منها شركة الغاز والطحان ، وعقدت بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمتخصصين بوحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة.

كما نظمت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، دورة تاهيلية للتدريب الميداني لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس بعنوان، في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة القوي العاملة.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية : إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان لدفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية.

وقد حاضر بالدورة عبدالونيس عبدالله مدير منطقة قوى عاملة برج العرب، حيث نقل في البداية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان للطلبة وأبلغهم تهنئته لهم بحلول عيد الأضحى المبارك ، مؤكدا لهم أنهم أمل المستقبل وحرصة علي أن نكون متفاعلين معهم.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 8083 شاباً منهم 66 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ، والبحيرة ، وجنوب سيناء ، وقنا ، والأقصر ، وبورسعيد ، والدقهلية ، بلغت 389 ألفاً و 470 جنيهاً، والتفتيش على 3288 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 6390 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6390 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، في الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات العمل المختلفة 28 عاملا مصريا منهم ثلاث حالات وفاة وهم كلا من.

وقال الوزير : إن إجمالي المستحقات بلغت 2 مليون و96 ألفا و319 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 10 ملايين و 541 ألف جنيه تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن كان الوزير قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات الـ 28 عاملا ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

كما أصدر وزير القوي العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري محمود أبو الحسن أمين، الذي توفي إثر سقوطه من أعلى سقالة في أثناء تأدية عمله بأحد مواقع العمل بمنطقة الجوف الحدود الشمالية بالرياض، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثمان ، والحفاظ على مستحقاته وتعويضاته.

كما تابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض ، واقعة حادث وفاة الصيدلي مصري الذي تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمي مما أدي إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع أهل المتوفى لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الوزير تلقي تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي ، أشار فيه إلي أن الصيدلي المصري القتيل يدعى أحمد محمد عبد الهادي، وهو من أبناء محافظة المنوفية مركز الشهداء ويبلغ من العمر 33 عاما.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 11 مصريا كان يعملون لدى شركة للدعاية والاعلان بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير القوي العاملة : إن المستحقات بلغت 34 ألفاً و 835 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 175 ألفا و220 جنيها مصريا تقريبا.

وأصدر سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة أسرة المواطن المرحوم "خ.ع.ع" من محافظة الفيوم ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، حيث كان يعمل في إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" ، أفادت أن العامل المتوفى كان خاضعاً لمظلة التأمينات الإيطالية ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية ، وأن الأسرة تستحق معاشا كاملا .

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 16 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ11 عاملا مصرياً، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يونيو الماضي حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية 6 شكاوى وديا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و4 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 11 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأخيراً ، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الحصول على مستحقات العامل " أ.خ.ع" المتوفى وهو على رأس العمل بشركة "ج. اف "للخدمات الأمنية .

وقال وزير القوي العاملة : إن إجمالي مستحقات العامل المتوفي المحصلة بلغت 71 ألفا و133 درهما أماراتيا، أي ما يعادل 364 ألفا و221 جنيها مصريا تقريبا.

كما شارك مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، أبناء الجالية المصرية فرحتهم بتفوق أبنائهم في الثانوية العامة للعام الحالي 2021/2022 في إمارة عجمان والإمارات الشمالية بالدورة، كما تم المشاركة في تقديم الدروع وبعض الهدايا لأبنائنا المتفوقين والمتفوقات، تمت المشارك بدعوة من

المستشــار لطفى حسين رئيس مجلس إدارة النادي المصري في إمارة عجمان .