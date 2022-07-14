القوى العاملة تتابع وصول جثمان ومستحقات مصري سقط من سقالة أثناء عمله بالرياض

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري محمود أبوالحسن أمين، الذي توفي إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء تأدية عمله بأحد مواقع العمل بمنطقة الجوف الحدود الشمالية بالرياض، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

الحفاظ على مستحقات العامل

ووجّه الوزير، الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وإبلاغهم تعازيه، وأنّه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثمان، والحفاظ على مستحقاته وتعويضاته.

وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه إلى أنّ العامل المتوفى في العقد الثالث من العمر، ومن أبناء محافظة سوهاج، وجرى التحفظ على جميع العاملين الموجودين بمنطقة الحادث أثناء وفاة العامل بالمشروع الذي كان يعمل فيه، للتحقيق معهم في ملابسات الحادث.

التحقيق مع العاملين بموقع المشروع

وأضاف الملحق العمالي، أنّه جرى استدعاء مهندس المشروع المشرف على موقع العمل للتحقيق معه، فضلا عن التحفظ على موقع الحادث بحالته حتى لا يتم تغيير معالمه، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين الموجودين به وقت العمل، طبقا للاشتراطات المنصوص عليها في نظام العمل، خاصة للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لتجنب مثل تلك الحوادث.

شحن الجثمان

وأشار رئيس التمثيل العمالي، إلى أنّه بالمتابعة مع الشؤون القانونية بالقنصلية المصرية بالرياض، تبيّن إطلاق سراح جميع العاملين المصريين وعددهم 4 عمال، المحتجزين للتحقيق في حادث سقوط العامل المصري، لعدم ثبوت أي شبهة جنائية في الحادث، وجرى تفويض عم العامل المتوفى لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر بعد تصريح النيابة بذلك.