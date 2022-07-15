القوى العاملة تتابع وصول جثمان ومستحقات مصري أصيب بالاختناق أثناء عمله بالرياض

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد، عامل، الذي لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسي والتي تستخدم في عزل خزانات المياه من الداخل، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

ووجه الوزير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، بالرياض بالتواصل مع ذوي المتوفى المتواجدين بالمملكة وإبلاغهم تعازيه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي أحمد رجائي، أشار فيه إلى أن العامل المتوفى من أبناء محافظة المنيا مركز سمالوط قرية العزيمة ويبلغ من العمر 24 عاما.

وأشار الملحق العمالي إلى أن القنصلية العامة بالرياض تتابع إجراءات تصريح شحن الجثمان إلى مصر بناء على رغبة والده العامل المتوفى، حيث فوضت حجاج مصطفى باستلام الجثمان وإنهاء الإجراءات اللازمة لشحنه إلى مصر ليدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنيا.