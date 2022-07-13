ارتفاع أمواج البحر في مطروح والعلمين.. وتحذيرات من نزول الشواطئ المفتوحة

ارتفعت أمواج البحر في العلمين والساحل الشمالي وعلى الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح، بسبب عدم استقرار حالة البحر نتيجة زيادة سرعة الرياح، اليوم الأربعاء، والتي شهدت أمواجا عالية، مع عدم تمكن المصطافين من النزول للمياه والاكتفاء بالجلوس على البحر من الخارج.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، من وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، يعمل على رفع الأمواج من 2 م إلى 2.5 م خاصة في شواطئ الإسكندرية والعلمين وسيدي عبدالرحمن، والشواطئ المفتوحة لمطروح، وسواحل شمال الدلتا وبلطيم، وتمتد إلى مناطق من السواحل الشرقية، وتستمر ارتفاع الأمواج حتى نهاية الأسبوع الحالي، ويجب توخي الحيطة والحذر لجميع المصطافين.

تحذيرات من مجلس مدينة مرسى مطروح

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح من نزول البحر على الشواطئ المفتوحة، وهي «عجيبة وأم الرخم» والشواطئ المطلة على الكورنيش الجديد من كليوباترا وتمتد بطول 9 كيلومترات، وشاطئ مينا حشيش والرميلة، منعا من الغرق والحفاظ على حياة جميع المصطافين، والسماح بنزول الشواطئ المقفولة والمطلة على خلجان مثل شاطئ الغرام وكليوباترا والبوسيت والليدو والعوام وشاطئ مطروح العام، وشاطئ النخيل 1 و2، وشاطئ الفيروز وروميل وباب البحر، والتي تمتاز بهدوء الأمواج وعدم تشكيل أية خطورة على مرتاديها.

حوادث غرق في مطروح

كانت مدينة مرسى مطروح شهدت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، غرق 4 أشخاص على شواطئ شاليهات عجيبة والشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد، بسبب عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب بالمياه، وجرى انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفى مطروح العام.