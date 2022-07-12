تحذيرات من النزول الشواطئ المفتوحة في مطروح.. أمواج خطيرة

شهدت مدينة مرسي مطروح ارتفاعًا في الأمواج على مختلف الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير منذ صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى عدم استطاعة المواطنين على النزول إلى البحر بسبب موجات السحب وارتفاع المد والجزر، وخلت معظم الشواطئ من المصطافين.

تحذيرات من الشواطئ المفتوحة

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح من نزول البحر على الشواطئ المفتوحة منعًا من الغرق والحفاظ على أرواح المواطنين من أهالي مطروح وزوارها من جميع المحافظات، بسبب عدم استقرار حالة البحر على هذه الشواطئ، ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسي مطروح بتشديد التعليمات على القائمين على الشواطئ المفتوحة، بعدم السماح بالاستحمام في الشواطئ المفتوحة خلال عدم استقرارها، من ارتفاع الأمواج ووجود سحب، ما يشكل خطورة على رواد الشواطئ، ورفع الأعلام السوداء لتحذير المواطنين، لحين استقرار البحر.

الشواطئ المفتوحة

وتنتشر الشواطئ المفتوحة في مطروح التي جرى التحذير من الغرق بنزولها لعدم استقرار البحر، وهى شاطئ عجيبة وأم الرخم، وشاطئ المروة والشواطئ الجديدة على الكورنيش من بورتو مطروح، والممتدة بطول 9 كيلومترات، وشاطئ الرميلة ومينا حشيش وعلم الروم، والسماح بنزول الشواطئ الداخلية المقفولة مثل شاطئ الغرام وكليوباترا وبوسيت والليدو والعوام ومطروح العام، والباسنت، والنخيل 1، و2، وروميل والفيروز، وباب البحر، لهدوء البحر بها واستقرار الأمواج.

متابعة الشواطئ

وأكد محافظ مطروح أن أرواح المواطنين والحفاظ عليها أهم من الفسحة والمصيف وأن دورنا هو متابعة الشواطئ ومتابعتها من خلال لجان من مجلس المدينة للمرور عليها والتأكد من مدى التزام العاملين بها بالتعليمات من عدمه.