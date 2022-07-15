5 إجراءات اتخذتها محافظة مطروح على الشواطئ المفتوحة لمنع الغرق.. اعرفها

تواجه محافظة مطروح مشكلة عدم استقرار حالة البحر باتخاذ عدة إجراءات للحد من الغرق على الشواطىء المفتوحة في مدينة مرسي مطروح، وذلك بعد ارتفاع الأمواج وهو ما كان له تأثيرات سلبية على المد والجذر ووجود سحب في البحر، مما تسبب في وقوع عدة حالات غرق على البحر المتوسط في مطروح والساحل الشمالي وحتى الإسكندرية.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع المصطافين باتخاذ الحيطة وتوخي الحذر من نزول الشواطئ المفتوحة في مرسي مطروح والعلمين وسيدي عبدالرحمن والإسكندرية، بسبب نشاط الرياح على البحر المتوسط، مما تؤدي لإرتفاع الأمواج من 2 م وحتى 2.5 م عن المعدلات الطبيعية، وناشدت جميع المصطافين في هذه المناطق الساحلية بعدم نزول البحر، خاصة مع إستمرار عدم إستقرار البحر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

الإجراءات التى اتخذتها مطروح بالشواطىء

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء طبقا للواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، في تصريحات صحفية وجرى رفعها إلى الدرجة القصوى، على الشواطىء، وإتخاذ 5 إجراءات تجاه الشواطىء المفتوحة وهى كالتالي:

- منع نزول جميع المصطافين على الشواطىء المفتوحة في مدينة مرسي مطروح.

- رفع الرايات السوداء على الشواطىء المفتوحة لتنبيه الزائرين بشأنها.

- مرور لجنة متابعة من مجلس مدينة مطروح على الشواطىء للتعرف على مدى التزام العاملين بالشواطىء المفتوحة بالتعليمات من عدمة.

- تحذير المصطافين والتحدث معهم بشأن مخاطر النزول في البحر المفتوح مما يشكل خطورة على أرواحهم ويسبب الغرق.

- السماح بتواجد المصطافين على الشواطىء المفتوحة بالجلوس فقط تحت الشماسي للإستمتاع بالمناظر الطبيعية على البحر، وتوجيه الراغبين في النزول إلى الشواطىء المطله على خلجان أو بجوارها حواجز صخرية وألسنة، وهو ما يسمح بها بالنزول مثل شواطىء الليدو والعباسنت ومطروح العام والغرام وكليوباترا، وروميل وباب البحر والفيروز والنخيل.

حالات غرق في البحر المفتوح

كانت مدينة مرسي مطروح والساحل الشمالي شهد خلال ال48 ساعة الأخيرة غرق 5 حالات في شواطىء شاليهات عجيبة والشواطىء الجديدة على الكرونيش الجديد بالقصر، وفي شاطىء قرية المروة السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية ومحافظة مطروح.