منشوراتك على «فيسبوك» و«تويتر» تتسبب في سرقة حساباتك.. اعرف إزاي

يضع كل مستخدم لبرامج الإنترنت أرقاما سرية لتسجيل الدخول لهذه البرامج لحمايتها، ولكن الآن أصبح من الممكن أن يخمن المخترقون كلمة مرورك بسهولة إذا لم تتبع عددا من الخطوات لحماية حساباتك.

تخمين كلمة مرور شخص ما بسهولة

وقال موقع «إكسبريس»، إنه قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن إذا ارتكبوا بعض الأخطاء البسيطة التي تمنح المتسللين القدرة على سرقة بيناتهم، حيث يحذر خبراء الأمن من الطرق التي يمكن للمحتالين الإلكترونيين من خلالها تخمين كلمة مرور شخص ما بسهولة، وقد تندهش من طول المدة التي يبذلها الفاعلون السيئون لاختراق حساب شخص ما.

كما كشف Mark Riddell من شبكات m3 مؤخرًا، إن إحدى الطرق التي يمكن للقراصنة من خلالها تخمين كلمة مرور شخص غريب هي من خلال نشاطهم عبر الإنترنت، وكشف رئيس شركة الأمن السيبراني أن الصور التي قد تشاركها ببراءة عبر الإنترنت، مثل حفلة عيد ميلاد طفلك أو منشور عن ذاكرة الطفولة، يمكن أن يؤدي إلى تخمين المتسللين لكلمات المرور المهمة التي تمنحهم مفاتيح حساباتك.

الإنترنت لا ينسى أبدًا المحتوى الذي نشرته منذ سنوات

وأشار إلى أنه على الرغم ربما نسيت، فإن الإنترنت لا ينسى أبدًا المحتوى الذي نشرته منذ سنوات، حيث يستخدم مجرمو الإنترنت مجموعة من الأدوات لمحاولة الوصول إلى حسابات الشركة، والأدوات الآلية التي تجرّب القوة الغاشمة آلاف كلمات المرور الضعيفة شائعة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ريكورد، قال رئيس شركة الأمن السيبراني الاسكتلندية إنه يمكن استخدام بصمتك الرقمية ضدك لاختراق حساباتك، حيث قد تفكر في استخدام اسم كلب طفولتك ليكون كلمة مرور آمنة ، لكنها على الأرجح ليست كذلك، خاصة عندما نشرت منشورًا على Facebook قبل سبع سنوات حول مدى افتقادك لكلبك ... بما في ذلك اسمه.

ولفت إلى أن الشيء المتعلق بالبصمة الرقمية هو أن المتسللين يمكنهم الوصول إلى الكثير من المعلومات حول هدف ما بشكل عام، وذلك بفضل صفحات الوسائط الاجتماعية المفتوحة للجمهور، ويمكن أن يكشف البحث عبر صفحتك على Instagram أو Twitter أو Facebook عن الكثير من الأشياء الشخصية التي يمكن استخدامها لمعرفة كلمات المرور، لذلك يفضل تغيير كلمة المرور الخاصة بك.