شريف منير بعد إلغاء متابعته لابنته على «إنستجرام»: «قاعدة جوه قلبي»

ردّ الفنان شريف منير على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن خلافه مع ابنته «أسما»، وإلغاء متابعة كل منهما للآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام صورة تجمعه بابنته وعلق عليها قائلا: «أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش إنك قاعده جوه قلبي».

إلغاء شريف منير متابعة ابنته على إنستجرام

وتصدر اسم شريف منير وابنته «أسما»، التريند، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر عبر إنستجرام وتردد وجود خلاف بينهما، فيما التزم الفنان شريف منير وابنته الصمت.

دعم شريف منير لمحمد نجاتي

وكان آخر ما كتبة الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام هو دعم للفنان محمد نجاتي بعد إعلان نيته، الاعتزال.

وكتب شريف منير قائلا: «أنت صادق في كل كلمة بتقولها، وردك عجبني جدا، محترم وهادئ ومؤدب، وكل الناس عارفين إنك فنان موهوب، وأنا حاسس بكل كلمة أنت قولتها، بس يا نجاتي فيه سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعه، وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب».