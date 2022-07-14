احذفها فورا.. جوجل تحذر من 8 تطبيقات على الهاتف تسرق الأموال

حذرت شركة جوجل العالمية عددًا كبيرًا من مستخدمي الهواتف الأندرويد، من 8 تطبيقات كانت موجودة في متجر Play الخاص بها، إذ تم اكتشاف التطبيقات مثل لوحات مفاتيح Gif وتحرير الفيديو ومرشحات الكاميرا لنشر برنامج Autolycos الضار.

وأضافت الشركة في مدونات لها أنه برنامج Autolycos الضار المستخدم يتمتع بالقدرة على إصابة الأجهزة بعدد من البرامج، ثم يتمكن من التحكم بها وبالاشتراكات بالمميزات والبرامج الأخرى التي يمكن من خلالها سرقة العديد من الأموال للمستخدمين، وقراءة الرسائل النصية الشخصية.

عائلة جديدة من البرامج الضارة

وأشارت الشركة إلى أنه يبدو أن بعض هذه التطبيقات قد تكون متاحة لبعض الوقت، حيث تم العثور على عائلة جديدة من البرامج الضارة التي تشترك في الخدمات المميزة، وبمجرد إبلاغ Google بالتهديد الجديد، قامت بإزالة جميع التطبيقات المسيئة من متجرها، ولكن ليس قبل أن يقوم الملايين بتنزيلها بالفعل.

في الواقع ، تلقى اثنان من التطبيقات المخالفة مليون تثبيت لكل منهما قبل حظرهما، وإذا كنت قلقًا بشأن هذه الأخبار الأخيرة ، فقد الشركة بتوضيح أسماء الـ 8 تطبيقات:

• Funny Camera

• Razer Keyboard & Theme

• Vlog Star Video Editor

• Creative 3D Launcher

• Wow Beauty Camera

• Gif Emoji Keyboard

• Freeglow Camera

• Coco Camera v1.1

ماذا تفعل إذا كنت حملت هذه التطبيقات؟

وأشارت الشركة إلى أنه إذا قمت بتثبيت أي من هذه التطبيقات على جهازك، فيجب عليك حذفها دون تأخير للحفاظ على أمان الأشياء، ومن المفيد أيضًا التحقق من كشف حسابك المصرفي للتأكد من عدم اشتراكك في أي خطط اشتراك غير مرغوب فيها، تأتي أخبار هذه التطبيقات السيئة بعد أن حظرت Google أربعة تطبيقات أخرى الأسبوع الماضي.

ووجد خبير الأمن في Pradeo أن برنامج Joker الضار المخفي داخل متجر Play Store ، حيث قال الفريق: «يُنصح المستخدمون بحذف هذه التطبيقات على الفور من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لتجنب الأنشطة الاحتيالية».