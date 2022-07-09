مجازر القليوبية ترفض ذبح 3 أضاحي بسبب مرضها: 577 أضحية بأول أيام العيد

قال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالقليوبية، إن مجازر المحافظة البالغ عددها 30 مجزرا استقبلت 577 أضحية «أبقار وجاموس» بأول أيام العيد، مشيرا إلى أن المجازر مستمرة في استقبال الأضاحي لذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وحول منع الأضاحي غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، من دخول المجازر، قال «شوق» إنه جرى منع ذبح 3 أضاحي بمجزر العمار وميت حلفا وقليوب، بسبب حالتها المرضية.

ذبح الأضاحي بالمجان في مجازر القليوبية

وقال مدير مجازر محافظة القليوبية، إن المجازر فتحت أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لمنع دخول الأضاحي المريضة والتي لا تتوافر فيها شروط السن من دخول المجازر، وكذلك الكشف على اللحوم وإعدام اللحوم المريضة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان كالحمى القلاعية والسل.

ضبط 80 طن دواجن ولحوم مصنعة وأسماك غير مطابقة للمواصفات

أضاف أنه جرى الدفع بحملة مكبرة لمراقبة معروضات اللحوم والدواجن واللحوم المصنعة والمفرومة بأسواق القليوبية، أسفرت عن ضبط 80 طن دواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير مطابقة للمواصفات، قبل بيعها للمواطنين.

أشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.