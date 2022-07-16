الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه لرئيس «مصر القديمة» السابق في تهمة «الرشوة»

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة رئيس حي مصر القديمة السابق، بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، كما قضت بإعفاء 8 أشخاص متهمين آخرين، من العقوبة وذلك في القضية التي يواجهون فيها تهمة تقاضي مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

تفاصيل التهمة الموجهة لرئيس الحي

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهمين بالتورط في قضية رشوة عن طريق تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم: «ع. خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع. ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م. س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«م. ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج. ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع. ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و. ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة».

النيابة توجه لرئيس مصر القديمة تهمة طلب 80 ألف جنيه «رشوة»

وأضافت أوراق القضية التي وجهت فيها النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، كان منها أن الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس حي مصر القديمة السابق، طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة للإخلال بأداء عمل من وظيفته، حيث طلب رئيس حي مصر القديمة السابق 80 ألف جنيه من «ج. ع»، و«م. ث»، و«م. ع»، وتلقى المتهمون من الثاني حتى الأخير بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي، مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وقدم المتهمون من الثاني حتى الأخير مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة السابق بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.