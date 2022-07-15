محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق بتهمة الرشوة غدا.. تقاضى 400 ألف من المتهمين

تداولت المحكمة قضية رشوة رئيس حي مصر القديمة السابق وآخرين مشتركين معه في الجريمة على مدار شهور عديدة منذ عام 2021، حيث يحاكم فيها المتهم الأول والرئيسي وهو رئيس حي مصر القديمة و8 أشخاص آخرين على خلفية الاتهام الموجه للمتهم الأول بتقاضي مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتكون غداً السبت، جلسة محاكمته والمتهمين الآخرين.

الرشوة مقابل عدم فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم الأول والرئيسي وهو رئيس حي مصر القديمة طلب مبلغا ماليا من المتهمين قدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل القيام بالإخلال بدور عمله في الحي فطلب المتهم الأول رئيس حي مصر القديمة مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه من «ج. ع»، و«م. ث»، و«م. ع»، وتلقى المتهمين من الثاني حتى الأخير بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي، مبالغ مالية دورية قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

هوية المتهمين

كان المتهمون يعملون كـ متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم: «ع. خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع. ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م. س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«م. ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج. ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع. ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و. ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة» حيث قام المتهمون من الثاني حتى الأخير بتقديم مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بأداء وظيفته، من خلال تقديمهم للمتهم الأول رئيس حي مصر القديمة بواسطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة محل الاتهام.