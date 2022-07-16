وصول رئيس حي مصر القديمة للجنايات للحكم عليه في «تقاضي رشوة»

وصل إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، اليوم السبت، رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص متهمين آخرين، لجلسة الحكم عليه، وذلك في القضية التي يواجهون فيها تهمة تقاضي مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

قضية رشوة رئيس حي مصر القديمة السابق

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهمين بالتورط في قضية رشوة عن طريق تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه من أحد متعهدي القمامة العاملين في نطاق الحي على سبيل الرشوة، وهم: «ع. خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع. ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م. س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«م. ع، 46 عاما، مالك شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج. ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع. ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و. ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، «و. ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة».