تحرير 500 محضر في حملة تموينية مكبرة بأسواق سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 500 محضر لعدد من المخابز البلدية، خلال أسبوع، تنوعت بين مخالفات نقص وزن وعدم إعطاء بون صرف.

وأوضح وكيل وزارة تموين سوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 500 مخالفة للمطاحن والمخابز، و6 مخالفات في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات " نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص.

إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

محافظ سوهاج يترأس اجتماع غرفة العمليات

وفي سياق آخر، ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري الأسبوعي لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022، بحضور المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أبوالحمد سيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.