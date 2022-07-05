نصائح من «تموين سوهاج» قبل شراء الأضحية.. العينان لامعتان والصوف ناعم

مع اقترب عيد الأضحى المبارك يسارع المسلمون لشراء الأضحية، لذا قدمت سحر حامد عجاج، مدير إدارة الإرشاد الاستهلاكي وحماية المستهلك بمديرية التموين في سوهاج 12 نصيحة يجب إتباعها عند شراء الأضحية، حتى لايقع المشترون ضحية للتجار معدومي الضمير.

الشراء من مصدر موثوق

ذكرت «عجاج» لـ«الوطن»، إنه يجب في البداية تجنب الشراء من الباعة الجائلين، والشراء من مصدر موثوق منه، أو أحد الأسواق والمنافذ المعروفة، ثم التأكد من عدم وجود قطع بأذني الأضحية أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة الخاصة بالخروف أو الأضحية.

كما يجب أن يكون الخروف أو الماعز أو البقر نشيط الحركة، مع تجنب شراء من الحيوان الخامل أو مطأطئ الرأس أو الراقد، فضلا عن التأكد من أن الخروف أو الجاموس قوائمه سليمة ولا يوجد بها عرج ظاهر.

صوف الأضحية ناعم

وبحسب «عجاج»، عند شراء الخروف يجب التأكد من أن صوفه ناعم الملمس ونظيف، ومن أجل التأكد من امتلاء الأضحية باللحوم يجب وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.

كما يجب التأكد من عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف للأضحية، ويتم الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء بطن الأضحية من عدمه، وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال، لكي يتم التأكد من أن الأضحية سليمة ولا يوجد بها مرض، والتركيز في أن يكون تنفس الخروف طبيعياً ولا يعاني من النهجان أو السعال.

ويفضل أن تكون لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف، ويجب اختيار الخروف الذي تكون عيناه لامعتان ونظيفتان وليس بهما إفرازات أو إحمرار، فضلا عن فحص أسنان الأضحية، حيث يفضل اختيار تلك التي استبدلت زوجا واحداً من الأسنان الدائمة.

حملات تفتيشية مكبرة استعدادا لعيد الأضحى

في نفس السياق، شنت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، عدة حملات تفتيشية مكبرة على أماكن عرض وبيع وتجهيز وتصنيع وحفظ اللحوم والمجمدات على مستوي المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام 481 كيلو جراما من اللحوم والمجمدات وأحشاء الحيوانات، لتغير خواصها الطبيعية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.