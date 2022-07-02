«تموين سوهاج»: تطبيق عقوبات عدم توريد القمح على المزارعين وليس الملاك

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون داخل المحافظة، مؤكدا أن توريد الأقماح هذا العام يعد أمنا قوميا.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل مديرية التموين في سوهاج لـ«الوطن»، أن العقوبات المقررة ستُطبق على الزارع الفعلي للأرض وليس المالك، حيث سيتم إجراء حصر للمزارعين الفعليين من خلال الجمعية الزراعية بكل قرية، والحصول على إفادة باسم الزارع وليس صاحب الحيازة الزراعية، وذلك لترك العديد من مالكي الحيازات الزراعية لزراعة الأرض وتأجيرها من الباطن دون إثبات رسمي لآخرين.

تفعيل عقوبات الامتناع عن التوريد

وأكد وكيل تموين سوهاج، تفعيل عدد من العقوبات على الممتنعين عن توريد الأقماح لشون وصوامع المحافظة، لافتا إلى تحديد العقوبات وفقا لكمية القمح الموردة للشون والصوامع، والتي حُددت وفقا لمساحة الأراضى الزراعية كل مواطن، إذ تم تشكيل لجان فحص ومتابعة داخل الجمعيات الزراعية بكل قرية، فضلا عن مديريات التموين والزراعة بمراكز محافظة سوهاج لمتابعة توريد القمح وتطبيق العقوبات.

الحرمان من خدمات الجمعية الزراعية

يذكر أن العقوبات الموقعة على المزارعين الممتنعين عن توريد القمح للشون والصوامع، تشمل حرمان المخالفين من خدمات البنك الزراعي المصر، وكذلك الحرمان من خدمات الجمعيات الزراعية، إضافة لتوريد مبلغ 1770 جنيها عن كل أردب لم يورد للصوامع والشون بمحافظة سوهاج.