حظك اليوم برج الحمل الأحد 17-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه لديه شخصية طموحة بشكل كبير، وكلما استطاع تحقيق هدف من أحد أهدافه، يضع أمامه أهدافًا أخرى حتى يستطيع تحقيقها، ولا يتراجع عن ذلك على الإطلاق، كما أنه لديه شخصية صبورة بشكل كبير تساعده على ذلك، الأمر الذي يجعله قادرًا على الوصول للمناصب العليا في وقت زمني قصير، كما أنه يحب الاستقرار، ولا يحب الشعور بالتذبذب أو التردد.

ويتميز أيضا مولود برج الحمل بأنه لديه شخصية قيادية ومثابرة، ولديه كبرياء يجعله لا يبادر بصلح الأشخاص المختلف معهم على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

برج الحمل والحب

يعد مولود برج الحمل من أصعب الشخصيات في الحب، فهو قيادي ومسيطر، ويحب التحكم في علاقته بالطرف الآخر، ولا يسمح لهم بالاستمتاع بمساحة خاصة بهم، ولكنه يحب مشاركته كل شيئ.